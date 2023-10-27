Адвокат Украинской православной церкви, американский юрист Боб Амстердам направил депутатам Верховной Рады письмо, в котором заявил, что, в случае голосования за законопроект о запрете УПЦ, они могут подвергнуться уголовному преследованию в зарубежных странах.

В письме адвокат заявляет, что, по его оценке, принятый в первом чтении законопроект 8371 нарушает

право человека на свободу вероисповедания.

Он пишет, что ключевые союзники Украины, включая США, ЕС и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека.

"Кроме того, страны, которые обязуются поддерживать права человека, возбуждают в своих судах уголовные дела против виновных в нарушениях прав человека в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Депутаты Верховной Рады, которые будут поддерживать этот закон, могут в будущем предстать в иностранном суде и обвиняться в уголовных преступлениях", - написал Боб Амстердам.

Напомним, 19 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №8371 "о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который называют проще: о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Решение уже раскритиковал Всемирный совет церквей.

Ранее мы разбирались, примет ли Рада законопроект о запрете УПЦ в Украине.