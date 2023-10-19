Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №8371 "о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который называют проще: о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Проект поддержали 267 парламентариев.

Результаты голосования по фракциям следующие:

"Слуга народа" – 175 (численность фракции 235 депутатов);

"Европейская солидарность" – 26;

"Родина" – 17;

"Платформа за жизнь и мир" - 1;

"За будущее" – 8;

"Голос" - 18;

"Доверие" – 12;

"Восстановление Украины" - 0.

Против проголосовали 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир" и трое от "Восстановления Украины".

Это правительственный законопроект, который открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ в Украине.

В УПЦ прокомментировали "Стране" принятие этого законопроекта.

«Слово «приняли», мне кажется, меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но, в целом, этот закон даже не об УПЦ. В парламенте уже целый пакет антихристианских законопроектов уже принято. И еще много чего такого же ожидается. Напомню, в разгар войны и бомбардировок украинских городов депутаты заняты развитием гендерного законодательства, легализацией «медицинских» наркотиков. Сегодня с таким задором запрещали церковь. В ближайшее время депутат Инна Совсун обещает принятие закона об однополых партнерствах. Очевидно, что это не предел их фантазий. Все это абсолютно не соответствует Конституции Украины, но проталкивается через парламент. И, более того, те, кто избирал депутатов, не делегировали их заниматься такими вещами даже в мирное время. А во время войны эйфория депутатов от принятого в первом чтении законопроекта выглядела не менее цинично, чем их многомиллионные заграничные виллы и свадьбы, позор за которые перед зарубежными партнерами несет весь украинский народ», - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Зимой Главное научно-экспертное управление парламента пришло к выводу, что этот законопроект, фактически запрещающий УПЦ, противоречит Конституции и может внести раскол в общество.

Его также раскритиковал Всемирный совет церквей.

"Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием", - отметили в совете.

Мы подробно писали о ситуации с этим законопроектом.