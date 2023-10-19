В Украинской православной церкви (УПЦ) прокомментировали принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта, который открывает дорогу к запрету этой церкви.

Комментарий дал "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Слово "приняли", мне кажется, меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но в целом этот закон даже не об УПЦ. В парламенте уже принят целый пакет антихристианских законопроектов. И еще много чего такого же ожидается. Напомню, в разгар войны и бомбардировок украинских городов депутаты заняты развитием гендерного законодательства, легализацией "медицинских" наркотиков. Сегодня с таким задором запрещали церковь. В ближайшее время депутат Инна Совсун обещает принятие закона об однополых партнерствах. Очевидно, что это не предел их фантазий. Все это абсолютно не соответствует Конституции Украины, но проталкивается через парламент. И более того, те, кто избирал депутатов, не делегировали их заниматься такими вещами даже в мирное время. А во время войны эйфория депутатов от принятого в первом чтении законопроекта выглядела не менее цинично, чем их многомиллионные заграничные виллы и свадьбы. Позор, за который ответственность перед зарубежными партнерами несет весь украинский народ", - заявил митрополит Климент.

Ранее мы рассказывали, депутаты каких фракций отдали голоса за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Мы также разбирали, примет ли Рада законопроект о запрете деятельности УПЦ в Украине.