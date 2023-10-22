Профессор права юридического факультета Кэри Пенсильванского университета Уильям Берк-Уайт считает, что Украина готовится принять "наглый" закон об запрете Украинской православной церкви.

Об этом он пишет в колонке на сайте The Hill.

"Этот закон не только лишит свободы вероисповедания миллионы украинцев, но и подорвет главный столп защиты Украины от российской агрессии – соблюдение законов", - пишет Уайт.

Украинское правительство должно "переосмыслить" этот "опасный" законопроект, поскольку прихожанами УПЦ является порядка 16% украинского населения. Документ нарушает их свободу вероисповедания, считает Уайт.

"Несмотря на свои исторические связи с русским православием, УПЦ твердо поддерживает законную самозащиту Украины от агрессии России", - напоминает профессор.

Он напоминает, что законопроект является лишь "самой наглой" из серии нападок на церковь в Украине.

"Согласно отчету Госдепартамента США о свободе вероисповедания за 2022 год, Служба безопасности Украины провела 41 000 расследований в отношении УПЦ за якобы сотрудничество с Россией и обыскала 350 церковных зданий. В декабре 2022 года санкции были объявлены еще в отношении семи высокопоставленных членов УПЦ, в том числе викария Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя. В марте 2023 года власти попытались изгнать священнослужителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Против руководителей церкви и прихожан выдвигались уголовные обвинения – зачастую без каких-либо оснований.

Эти нападения на УПЦ являются грубым нарушением прав человека. Украинский парламент прекрасно осознает путь, по которому он идет", - говорится в статье профессора.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект, открывающий дорогу к запрету УПЦ.

В УПЦ прокомментировали данное решение.