СБУ сообщает, что РПЦ создает "православные ЧВК" для войны в Украине.

По данным СБУ, одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

С целью маскировки, подготовку "рекрутов" проводят исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах в РФ. Финансируют эти ЧВК представители российских финансово-промышленных групп. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой опыт.

Напомним, что сегодня Рада поддержала законопроект, открывающий дорогу к запрету УПЦ.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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