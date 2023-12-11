На фронте погибли два известных украинских актёра - Андрей Павленко и Василий Кухарский.

О смерти Андрея Павленко сообщила его жена Дарья Орехова на своей странице в Фейсбуке.

"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко", - написала она.

Дата прощания супруга Павленко сообщит позже.

У актера осталось двое детей.

Павленко стал известен по фильмам "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны. Одесса", "Страсти по Чапаю", "1941", "Девять жизней Нестора Махно", "Женский доктор".

О гибели Василия Кухарского сообщил Театр на Подоле, где он играл.

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Кухарский получил тяжёлые ранения на фронте и был госпитализирован. Более двух месяцев медики боролись за его жизнь. Актер скончался в больнице 7 декабря.

Василий Кухарский стал известен по роли в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца". Также играл в фильмах "Отряд", "Ментовские войны", "Пляж", "Отторжение", "Спасти Веру" и других.

Ранее на фронте погиб известный украинский киноактер Алексей Хильский.

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