В понедельник, 11 декабря, в Украине идет 656-й день войны с Россией.

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11 декабря

07.55 Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

По заявлению Лондона, эти корабли "помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты".

В Британии уточняют, что к "корабельной коалиции" присоединится Норвегия.

Минно-поисковые корабли класса Sandown могут играть также роль патрульных. Они вооружены 30-мм пушкой и пятью пулеметами разных калибров.

Их намереваются приобрести по линии британского агентства по содействию экспорта. Не указано, Украине передадут уже готовые корабли или их еще нужно произвести.

07.40 В Бортничах в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом.

Пострадал мужчина.

07.30 Ночью по Киевской области наносился удар из восьми баллистических ракет, сообщают Воздушные силы.

По их данным, все ракеты были сбиты. Они летели из Брянской области РФ.

Также были сбиты все 18 запущенных ночью "Шахедов". Преимущественно в Николаевской области.