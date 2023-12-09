Военнослужащий ВСУ застрелил троих своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством в Мирнограде Донецкой области.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники.

Боец находился в состоянии алкогольного опьянения.

"9 декабря около часа ночи между 4-мя военными, в процессе употребления спиртных напитков, возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат "Калашникова", выстрелами из которого убил трех сослуживцев. В дальнейшем стрелок, осознав тяжесть совершенного им преступления, переместился в помещение летней кухни, где из того же огнестрельного оружия совершил акт самоубийства", - написал Игорь Мосийчук.

Недавно в Киеве пьяный военный застрелил двух сослуживцев и пытался скрыться. Пострадавшие скончались на месте происшествия. Спустя два часа его задержали.

Позже стало известно, что суд отправил его под стражу на 60 дней без возможности внесения залога. Военный Константин Кирияченко - 28-летний уроженец Чернигова. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя во время службы.