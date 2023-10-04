Военнослужащему, который вчера ночью расстрелял двух своих сослуживцев, избрали меру пресечения.

Об этом сообщили "Стране" в специальной военной прокуратуре.

Константина Кирияченко отправили под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.

Также "Страна" узнала подробности о военном.

Константин Кирияченко - 28-летний уроженец Чернигова. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя во время службы.

В едином реестре судебных решений указано, что в 2017 году Кирияченко привлекался за пьянство на службе и в том же году - за невыполнение приказа командира.

В 2018 году он снова привлекался по административной статье - но уже за самовольное оставление воинской части.

Напомним, вчера ночью в Киеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил двух товарищей по службе и скрылся с места преступления, но спустя два часа был задержан. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Вчера мы писали, что ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. 28-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.