В Киеве, сегодня ночью военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил двух сослуживцев и скрылся с места преступления, но спустя два часа был задержан.

Об этом "Страна" узнала от источника в правоохранительных органах.

"Сегодня, около 01:30 на улице Лаврская, между военнослужащим ВСУ Константином К. и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого военнослужащий из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных.

Пострадавшие скончались на месте происшествия. После чего Константин К. попытался скрыться, но спустя два часа был задержан",- рассказывает источник.

Солдат, убивший сослуживцев был, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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