В Днепре предъявили подозрение за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов женщине, которая находилась в автомобиле вместе с мужчиной, застреленным 29 августа патрульным.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 29 августа полиция в Днепре остановила машину за нарушение ПДД. 39-летней Джумбери Силогава ехал на "Ягуаре" со своей девушкой Татьяной Патынкой и двумя детьми от первого брака. Мужчина нарушил ПДД, из-за чего был остановлен двумя патрульными. Согласно видео, между полицейскими и Силогавой и Патынкой возник конфликт. Завязалась драка, в ходе которой полицейский выстрелил в мужчину. В результате ранения тот скончался на месте происшествия.

Детальнее об этой истории мы писали в отдельном материале.