СМИ публикуют новое видео драки патрульных полицейских с Джумбери Силогавой и его сожительницей в Днепре, в результате которой правоохранитель застрелил мужчину.

Ролик с нового ракурса опубликовало издание "РБК-Украина".

На кадрах хорошо видно, что Силогава гонится за патрульным, догоняет его и с размаху бьет, а потом продолжает на бегу нападать. Полицейский пытается убежать. В это время гражданская жена Силогавы удерживает полицейскую. Последняя стоит согнувшись, как будто ее насильно скрутили.

По данным СМИ, сожительнице Силогавы готовят подозрение по статье за посягательство на жизнь патрульных. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Между тем в Днепре идет судебное заседание по избранию меры пресечения патрульному полицейскому, который в результате конфликта с нарушителем ПДД застрелил его. Полицейский участвует в заседании по видеосвязи, так как у него множественные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы, ушиб черепной стенки, ушиб левого локтевого сустава.

Мы подробно разбирали, как в Днепре после нарушения ПДД и драки полицейские расстреляли мужчину.