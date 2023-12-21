В Польше микроавтобус столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на границе. В ДТП погиб один человек.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал спикер МИД.

Ведется работа и выясняют вместе с польскими правоохранителями, как это всё произошло, а также принимают меры по репатриации тела погибшего.

Ранее сообщали, что в Словакии автобус из Украины попал в ДТП. Травмировались восемь человек, среди них дети. На борту было 53 пассажира и двое водителей. У пострадавших – травмы средней степени тяжести. Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус.

Летом на севере Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Авария произошла между городами Латисана и Сан-Джорджо-ди-Ногаро - по пути из Венеции. Пострадали 15 человек, в том числе дети. Трое получили серьезные ранения. К счастью, обошлось без погибших.