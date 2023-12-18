Во Львове автобус насмерть сбил работника областной прокуратуры на пешеходном переходе
На пешеходном переходе во Львове водитель автобуса сбил насмерть одного из руководящих работников прокуратуры области.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось 17 декабря около 21:00. По данным следствия, водитель видел, что сотрудник прокуратуры вышел на пешеходный переход, но при это не принял мер для остановки транспортного средства. В результате ДТП погиб
заместитель начальника отдела процессуального руководства Львовской областной прокуратуры", - сообщил источник.
Он также добавил, что водителя автобуса задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Погибший сотрудник прокуратуры. Фото - "Страна"
Ранее во Львовской области погибли трое военных и гражданская женщина во время ДТП. Их автомобиль столкнулся с фурой на трассе Киев-Чоп, пытаясь совершить обгон.
Мы также сообщали, что во Львове служебный автомобиль патрульной полиции сбил прохожего. Было инициировано служебное расследование. Патрульные остались на месте происшествия, предоставив необходимые показания. Обстоятельства устанавливаются.