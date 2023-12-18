На пешеходном переходе во Львове водитель автобуса сбил насмерть одного из руководящих работников прокуратуры области.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 17 декабря около 21:00. По данным следствия, водитель видел, что сотрудник прокуратуры вышел на пешеходный переход, но при это не принял мер для остановки транспортного средства. В результате ДТП погиб

заместитель начальника отдела процессуального руководства Львовской областной прокуратуры", - сообщил источник.

Он также добавил, что водителя автобуса задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Погибший сотрудник прокуратуры. Фото - "Страна"

Ранее во Львовской области погибли трое военных и гражданская женщина во время ДТП. Их автомобиль столкнулся с фурой на трассе Киев-Чоп, пытаясь совершить обгон.

Мы также сообщали, что во Львове служебный автомобиль патрульной полиции сбил прохожего. Было инициировано служебное расследование. Патрульные остались на месте происшествия, предоставив необходимые показания. Обстоятельства устанавливаются.