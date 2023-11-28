В Харьковской области водитель сбил насмерть двух военных, которые находились у обочины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Фейсбуке.

По ее данным, 22 ноября вечером подозреваемый ехал на автомобиле Subaru Forester со стороны Дергачей в направлении Золочева. В это время на обочине дороги был припаркован сломанный автомобиль украинских военных, пытавшихся его отремонтировать. В этом им помогали другие водители.

"Подозреваемый не учел дорожную обстановку, проявил опрометчивость при возникновении препятствия для движения в виде пешеходов на обочине, которых он объективно мог обнаружить, своевременно не принял меры по уменьшению скорости и сбил двух мужчин. Оба потерпевших – украинские военнослужащие. Один из них погиб на месте, другой умер в больнице через три дня", – говорится в сообщении.

Испугавшись, водитель не помог пострадавшим, покинул авто и скрылся с места преступления. Мужчина прятался дома у своих знакомых в Харьковской области. После этого он поехал к товарищу в Харьков, где и был разоблачен правоохранителями.

Суд взял мужчину под стражу без права внесения залога сроком на 60 суток - до 25 января.

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А летом в столице водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.