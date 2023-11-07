В Киеве водитель сбил военную, которая дежурила на блокпосту
В Киеве вчера вечером в очередной раз сбили военного на блокпосту. Водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Об этом сообщает полиция Киева.
Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу.
Событие произошло вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе столицы.
"Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по Броварскому проспекту со стороны г. Бровары в направлении г. Киева. При въезде в столицу водитель совершил наезд на работницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Драгер показал, что 66-летний водитель был трезв.
Открыто уголовное производство.
Напомним, в конце октября в Киеве адвокат наехал на блокпосту на военного, который погиб на месте.
Ранее мы писали, что в июле в Киеве ночью водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.