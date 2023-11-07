В Киеве вчера вечером в очередной раз сбили военного на блокпосту. Водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Об этом сообщает полиция Киева.

Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу.

Событие произошло вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе столицы.

"Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по Броварскому проспекту со стороны г. Бровары в направлении г. Киева. При въезде в столицу водитель совершил наезд на работницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Драгер показал, что 66-летний водитель был трезв.

Открыто уголовное производство.

Напомним, в конце октября в Киеве адвокат наехал на блокпосту на военного, который погиб на месте.

Ранее мы писали, что в июле в Киеве ночью водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.