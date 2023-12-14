На погранпункте "Рава Русская" на границе Польши и Украины польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трех украинских дальнобойщиков.

Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

Состояние украинцев пока не известно.

СМИ сообщают, что украинцы требуют справедливости и ареста виновника наезда, в противном случае угрожают блокадой дороги.

Напомним, на данный момент "Рава Русская" разблокирована для движения транспорта. Накануне сообщалось, что разблокирован пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск", движение грузовиков там происходит беспрепятственно. Однако польские перевозчики уже заявили, что планируют с 18 декабря снова заблокировать этот КПП.

Перед этим мэр Дорогуска Войцех Савва не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.

Также мы писали, что 11 декабря словацкие перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне Немецке – Ужгород". В этот же день к акции присоединились венгры, которые перекрыли КПП в Чопе.

Однако сегодня стало известно, что словацкие перевозчики частично разблокировали границу с Украиной. На пункте пропуска "Ужгород" возобновлен пропуск фур в Словакию.