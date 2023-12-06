Появилось видео движения поезда, что везёт на себе седельные тягачи с тентованными прицепами.

Ролик публикуют украинские телеграм-каналы.

При этом пишут, что это фуры украинских водителей, которые из Польши обратно в Украину переправляют по железной дороге.

К настоящему времени нет подтверждения того, что это именно те фуры, что застряли на границе из-за блокады польских перевозчиков.

Ранее Польша открыла "Угринов-Долгобычев" на границе с Украиной для пустых фур. Это общий КПП на польской стороне, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов. Теперь пустые фуры, в том числе цистерны, начали движение через него без регистрации в электронной очереди. Пропускать договорились более 100 грузовиков в сутки.

Мы также сообщали, что Украина готовила эвакуацию водителей с заблокированной польскими перевозчиками границы.

"Мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже кончилось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - сообщал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.