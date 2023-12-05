Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы. Они заявили, что это подрывает способность Украины противостоять России.

Об этом сообщила в комментарии ERR пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики", – сказала Кикас.

Она также сообщила, что Эстония продолжит поиск решения с новым польским правительством.

В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.

Как мы писали, вчера из Польши в Украину начали пропускать пустые грузовики через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".

Cегодня словацкие перевозчики разблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".

Из-за блокировки границ украинский экспорт через Польшу в ноябре рухнул на 40%.