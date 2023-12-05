Словацкие перевозчики разблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вчера в 22:00 закончилась их акция протеста.

Поскольку на границе с Польшей блокада продолжается, многие водители поехали в Словакию и там образовались пробки. С утра там в очереди стоит 625 грузовых транспортных средств.

Ранее мы писали, что из Украины в Польшу начали пропускать пустые грузовики через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Сообщается, что открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

Также мы сообщали, что за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокады пограничных переходов со стороны Польши и Словакии.

Кроме того, в правительстве сообщили, что украинский экспорт через Польшу в ноябре рухнул на 40%. В ноябре, по данным таможни, из 783 тысяч тонн грузового экспорта на польские пункты пропуска пришлось 282 тысячи тонн.