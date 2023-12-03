С понедельника, 4 декабря, из Украины в Польшу начнут пропускать пустые грузовики через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"С 01:00 4 декабря 2023 из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

Ранее мы сообщали, что за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокировки границ Польшей и Словакией.

Также в правительстве сообщили, что украинский экспорт через Польшу в ноябре рухнул на 40%. В ноябре, по данным таможни, из 783 тысяч тонн грузового экспорта на польские пункты пропуска пришлось 282 тысячи тонн.

Напомним, Польша будет просить Евросоюз вернуть для украинских перевозчиков необходимость получать разрешение для въезда в Европу на заседании Совета ЕС по транспорту.