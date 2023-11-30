В Брюсселе, 4 декабря, пройдет заседание Совета ЕС по транспорту. Польша призывает включить в повестку заседания "транспортный безвиз" для Украины. Варшава будет просить Евросоюз вернуть для украинских перевозчиков необходимость получать разрешение для въезда в Европу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.

Моравецкий отметил, что признает некоторые доводы протестующих польских перевозчиков, одним из требований которых является восстановление разрешений.

"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на заседание Транспортного совета ЕС, чтобы вернуться к предыдущей разрешительной системе", - сказал премьер.

"Транспортная отрасль возлагает большие надежды на заседание Совета по транспорту Европейского союза. Голос транспортной отрасли ЕС должен быть услышан", - добавил глава польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур.

Польские перевозчики могут рассмотреть возможность смягчить протест на границе при условии, что польское государство усилит контроль за въезжающими в Польшу грузовиками.

При этом союз автомобильного транспорта Словакии (UNAS) тоже добивается отмены "транспортного безвиза", считая, что соглашение между Украиной и ЕС негативно влияет на рынок. Словацкие перевозчики присоединились к польским и с 1 декабря заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной.

Интересы перевозчиков на заседании Совета ЕС по транспорту 4 декабря будет лоббировать министр транспорта Словакии Йозеф Раж.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики пообещали не расширять блокаду украинской границы.

"На сегодняшней встрече мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Однако мы отказались от его распространения на последующие пункты пересечения границы, хотя он уже готовился. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль над грузовиками, въезжающими в Польшу", – заявил Ящур.