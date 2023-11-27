Власти Польши призвали Украину выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной.

Сообщение об этом публикуют польские издания.

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось в Украину с предложением для урегулирования блокады на границе, которую уже четвёртую неделю проводят польские водители.

В сообщении ведомства говорится, что министр Анджей Адамчик призвал Киев к срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков.

"Идея состоит в том, чтобы исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах", - сказано в сообщении.

Также министерство пишет, что, поскольку протестующие требуют, прежде всего, восстановления требования к украинским перевозчикам получать разрешение для работы на рынке ЕС (то есть, отмену режима их бесконтрольной деятельности) Адамчик обратился к Еврокомиссару по транспорту с предложением проанализировать влияние отмены этих разрешений, произошедшего в 2022 году.

"В своей речи перед комиссаром Валеаном министр Адамчик, среди прочего, сообщил о проблемах, связанных с соблюдением договора перевозчиками из Украины, и количестве нарушений правил украинскими водителями, выявленных Инспекцией автомобильного транспорта Польши", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что говорят и пишут в Польше о блокаде украинской границы.

Также мы сообщали, что ээр Львова высказался о блокаде польских перевозчиков негативно, назвав их забастовку "позорной".