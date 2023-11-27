В польском городе Каменец-Зомбковицкий 17 вооружённых футбольных фанатов избили и ограбили двух украинцев из-за национальности.

Об инциденте сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец у себя в Телеграм.

По словам омбудсмена, поляки целенаправленно пришли в дом, где проживали украинцы и совершили ограбление.

"Мне стало известно, что в польском городе Каменец-Зомбковицкий в августе 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали двое украинских граждан. Они начали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности, а после избиения ограбили украинцев", - заявил он.

Лубинец заявил, что обратился в МИД с призывом отреагировать на произошедшее.

Ранее мы писали, что в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Пётрковской.

Мы также сообщали, что в ирландском городе Клеркасл совершено жуткое нападение на украинок. Восьмилетней девочке и ее маме нанесли тяжелые ножевые ранения прямо в доме, где проживает до 15 украинских беженцев. Ребенку нанесли более 70 ранений.