Из-за блокированной поляками границы в Украине начались перебои с поставками топлива.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

"Мы уже видим проблемы с такой важной поставкой как топливо в Украину, это также нужно учитывать", - заявил чиновник.

Кроме этого, по словам Дмитрасевича, из Украины сильно затруднён автомобильный экспорт: в среднем через все погранпункты выезжает один грузовик в час.

Мы также сообщали, что из-за блокировки границы с Польшей в прифронтовых регионах Украины могут остановиться трубные заводы.

Кроме этого из-за блокады польской границы в Украине складывается критическая ситуация с некоторыми товарами, которые могут исчезнуть. В частности, польские перевозчики на границе блокируют поставки в Украину военного оборудования: дронов и тепловизоров.

"Страна" подробно рассказывала, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

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