Украина готовит эвакуацию водителей, заблокированных на границе с Польшей.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач на своей странице в Фейсбуке.

"Мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже кончилось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - говорится в сообщении.

Также Деркач опубликовал ссылку на форму, которую нужно заполнить желающим эвакуироваться водителям.

Напомним, накануне сообщалось, что на стоянке на границе с Польшей, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

Перед этим украинский дальнобойщик умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Это произошло на парковке города Хелм.

Вчера посольство Украины в Польше обратилось в польское Министерство иностранных дел с требованием разблокировать границу. В то же время в Госпогранслужбе Украины не подтвердили смерть второго водителя на польской границе.