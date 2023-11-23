Посольство Украины в Польше обратилось в Министерство иностранных дел Польши по поводу гибели еще одного украинца на заблокированной польскими перевозчиками границе.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в своем Facebook.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", - написал он.

По его словам, польская забастовка грозит не только экономике, но и жизни и здоровью людей. Ведь она представляет значительную опасность дорожному движению, и это позволяет Польше по закону распустить собрание.

"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и недопущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий - становились заложниками действий организаторов протеста", - подчеркнул он.

Напомним, утром стало известно, что на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчова-Краковец" на границе с Польшей, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

Перед этим украинский водитель умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Это произошло 11 ноября в Польше на парковке города Хелм.

Мы писали, что украинские дальнобойщики показали видео с заблокированной польской границы, как они готовят еду рядом с фурами на газовых горелках.