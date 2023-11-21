Пробки из фур на границе со стороны Польши растянулись на 53 километра
Во вторник, 21 ноября, пробки из фур на границе со стороны Польши достигли уже 53 километров.
Об этом сообщает ТСН.
По данным ресурса "єЧерга", очередь транспортных средств на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" Украины с Польшей достигла 1 месяца и 1 дня. В электронной очереди на пересечение этого пункта пропуска с украинской стороны находится около 2500 фур.
Ранее мы сообщали, что польские перевозчики блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасными грузами на границе с Украиной. На пунктах пропуска в очередях стоят по 500-1200 фур. По словам Деркача, их блокируют "не более 15 протестующих".
"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ждем ответа, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - пишет он.
Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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