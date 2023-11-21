Во вторник, 21 ноября, пробки из фур на границе со стороны Польши достигли уже 53 километров.

Об этом сообщает ТСН.

По данным ресурса "єЧерга", очередь транспортных средств на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" Украины с Польшей достигла 1 месяца и 1 дня. В электронной очереди на пересечение этого пункта пропуска с украинской стороны находится около 2500 фур.

Ранее мы сообщали, что польские перевозчики блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасными грузами на границе с Украиной. На пунктах пропуска в очередях стоят по 500-1200 фур. По словам Деркача, их блокируют "не более 15 протестующих".

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ждем ответа, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - пишет он.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.