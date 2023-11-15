В сети появилось видео гигантской очереди из фур на польско-украинской границе.

Соответствующие кадры, снятые видеорегистратором едущего вдоль очереди авто, публикуют телеграм-каналы.

Польские перевозчики продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска из Украины. В направлении Ягодина, Краковца и Равы Русской в Польше стоят около 2500 грузовых автомобилей. Остальные действующие пункты не могут пропустить такое количество фур.

"Поляки пропускают по одному или несколько грузовиков раз в час. Например, таким образом через пункт пропуска Ягодин в сутки границу пересекало около 1200-1300 грузовиков в обе стороны. По направлению пунктов пропуска Краковец и Рава Русская - это примерно по 600 транспортных средств, а иногда больше в обе стороны", - отмечает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он добавил, что блокада вредит не только Украине, но и Польше, потому что "интенсивность движения обеспечивает экономику обеих стран".

Напомним, польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украинско-польской границе, требуя вернуть разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей фур, отмененные с началом войны.

Ранее сообщалось, что очереди дальнобойщиков на границе с Польшей растянулись до 60 километров.

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.