Польские перевозчики не согласились снять блокаду границы после переговоров с Украиной.

Об этом пишет британское издание The Guardian в понедельник, 13 ноября.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", — сказал журналистам организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

Напомним, что польские перевозчики блокируют границу с Украиной с 6 ноября. Они остановили сообщение на трех пограничных переходах с Украиной - в Гребенном, Дорогуске и Корчовой. Также появилась информация, что они могут заблокировать еще один пункт пропуска - в Медыке в Подкарпатском воеводстве.

Польские перевозчики требуют ввести для украинских коллег коммерческие разрешения и сократить их количество до уровня, который был до вторжения РФ в Украину.

Ранее мы писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

А также, что в результате блокады польских перевозчиков на границе Украины образовались огромные очереди.

В свою очередь таможенники сообщили, как долго продлится блокада польскими перевозчиками украинских пунктов пропуска.