Перевозчики польши заблокировали границу с Украиной. Фото - "Радио Свобода"

Польские перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение грузовых автомобилей на границе с Украиной.

Об этом сообщает Госпогранслужба в своем телеграм-канале. Видео акции публикует "Радио Свобода".

Водители своими фурами заблокировали дороги трех пунктов пропуска:

  • "Корчова – Краковец",
  • "Гребенное – Рава Русская",
  • "Дорогуск – Ягодин".

Затруднено движение и на въезд, и на выезд. Участники акции пропускают по одной машине на экспорт и на импорт в час.

Напомним, польские првозчики обещали перекрыть КПП еще на прошлой неделе, но перенесли акцию.

Снимок сообщения в Телеграм

Ранее мы рассказывали, почему польские перевозчики грозятся заблокировать границу с Украиной. Предварительно сообщалось, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши".

Мы также сообщали, что польские фермеры требовали запретить импорт малины из Украины. Польские малиноводы заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. Они потребовали повышения закупочных цен — в их падении обвиняли дешевую украинскую малину, говорится в публикации.

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