Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Видео
Польские перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение грузовых автомобилей на границе с Украиной.
Об этом сообщает Госпогранслужба в своем телеграм-канале. Видео акции публикует "Радио Свобода".
Водители своими фурами заблокировали дороги трех пунктов пропуска:
- "Корчова – Краковец",
- "Гребенное – Рава Русская",
- "Дорогуск – Ягодин".
Затруднено движение и на въезд, и на выезд. Участники акции пропускают по одной машине на экспорт и на импорт в час.
Напомним, польские првозчики обещали перекрыть КПП еще на прошлой неделе, но перенесли акцию.
Ранее мы рассказывали, почему польские перевозчики грозятся заблокировать границу с Украиной. Предварительно сообщалось, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши".
Мы также сообщали, что польские фермеры требовали запретить импорт малины из Украины. Польские малиноводы заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. Они потребовали повышения закупочных цен — в их падении обвиняли дешевую украинскую малину, говорится в публикации.