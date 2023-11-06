Польские перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение грузовых автомобилей на границе с Украиной.

Об этом сообщает Госпогранслужба в своем телеграм-канале. Видео акции публикует "Радио Свобода".

Водители своими фурами заблокировали дороги трех пунктов пропуска:

"Корчова – Краковец",

"Гребенное – Рава Русская",

"Дорогуск – Ягодин".

Затруднено движение и на въезд, и на выезд. Участники акции пропускают по одной машине на экспорт и на импорт в час.

Напомним, польские првозчики обещали перекрыть КПП еще на прошлой неделе, но перенесли акцию.

Ранее мы рассказывали, почему польские перевозчики грозятся заблокировать границу с Украиной. Предварительно сообщалось, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши".

Мы также сообщали, что польские фермеры требовали запретить импорт малины из Украины. Польские малиноводы заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. Они потребовали повышения закупочных цен — в их падении обвиняли дешевую украинскую малину, говорится в публикации.