В Украине неожиданно изменили правила экспорта агропродукции. На минувших выходных Кабмин принял соответствующее постановление.

Это случилось после скандальной блокировки украинских портов, когда была полностью остановлена отгрузка через них. Причины назывались разноречивые. Военное командование говорило о проблемах с безопасностью из-за действий россиян по маршруту следования судов. СМИ писали о том, что таким образом власти решили начать борьбу с экспортом "теневого" зерна, которое покупалось в Украине за наличку без каких-либо подтверждающих документов.

Так или иначе, но из портов за три дня не вышло ни одно судно.

Поэтому трейдеры подняли бунт, начали подсчитывать убытки и подключили западные посольства (значительную часть зерна вывозят из Украины транснациональные компании).

В итоге Министерство восстановления Украины было вынуждено объявить, что зерновой маршрут работает, и вскоре навигация разблокировалась.

Однако начал он работать уже не так как прежде. Потому что появились новые правила экспорта. На этот раз - от Кабмина. В них главный акцент делается на борьбу с зерновыми схемами, невозвратом валютной выручки в страну и злоупотреблениями по возмещению НДС. То есть составляющим, которые влияют на наполняемость бюджета.

Как сказал "Стране" источник на агрорынке, "главная цель нововведений - найти новые поводы не возвращать НДС экспортерам". По его словам, выполнить новые требования Кабмина для многих компаний будет проблематично, в частности, по срокам возврата валютной выручки в страну (их сократили со 180 до 90 дней - Ред.). Ведь, как правило, за товар платят не сразу после его отгрузки. То есть, чтобы уложиться в сроки, компаниям придется отдавать государству свои средства, а это будет способствовать еще большему вымыванию денег у аграриев, которые и так страдают из-за падения цен на зерно и роста стоимости удобрений, семян, топлива.

Последний фактор уже является для многих аграриев критическим.

"Удобрения, семена, средства защиты растений подорожали с начала войны вдвое, а закупочные цены на зерно - упали почти вдвое. Плюс половину ценника съедает логистика. Поэтому многие фермеры получили за урожай вдвое меньше, чем вложили в него. В убытках по итогам сезона - более 90% небольших хозяйств с земельным парком до 500 га. Среднему и большому бизнесу немного легче, но и там ситуация на грани катастрофы. Не исключено, что весной у нас появятся "гуляющие" площади - многие просто не станут сеяться", - рассказал нам глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Разбирались, как будут экспортировать зерно по новым правилам и почему аграрии подсчитывают убытки.

"Ищут повод отказать в возмещении НДС"

В постановлении Кабмина прописано несколько нововведений по экспорту.

Во-первых, будет создан Государственный аграрный реестр, в котором должны будут зарегистрироваться все экспортеры. Кто не зарегистрируется - потеряет право на экспорт, по крайней мере, легальный. Но зарегистрироваться смогут не все. В постановлении указано, что регистрация будет доступна только компаниям, получившим свидетельство плательщиков НДС не позднее 23 февраля 2022 года. То есть, новички из трейдерского бизнеса автоматически вылетают. Как и компании, которые занимались экспортом, но не были зарегистрированы как плательщики НДС (а ранее это разрешалось).

Во-вторых, экспортерам выдвинули условие - не должно быть просрочек по возврату валютной выручки в страну. Если она вдруг появится, то, чтобы экспортировать агропродукцию и дальше, нужно будет получать специальную лицензию. На каких условиях ее станут выдавать, пока неясно. Но зерновой рынок времена лицензирования уже проходил. И тогда торговлю лицензиями поставили на поток, а о суммах, которые нужно было "занести", чтобы получить разрешение, ходили легенды. Поэтому отсыл к лицензиям сразу же насторожил экспортеров.

В-третьих, уменьшили сроки возврата валютной выручки в страну. Если ранее на это давали 180 дней, то теперь только 90 дней. И, как говорит нам источник на агрорынке, уложиться в эти сроки смогут далеко не все, так как товар оплачивается не сразу. Сроки оплаты прописаны в договорах, и они формировались с учетом действующей на то время нормы в 180 дней. Смогут ли трейдеры убедить покупателей "платить быстрее" - далеко не факт. То есть, чтобы выполнить новое требование, многим экспортерам придется "докладывать" свои деньги. А это потянет за собой еще большее вымывание денег у аграриев, которые и так страдают из-за падения цен на зерно и роста стоимости удобрений, семян, топлива.

В-четвертых, есть новые условия по возмещению НДС. Экспортеры могут претендовать на возврат налога на добавленную стоимость не раньше, чем заведут в страну всю валютную выручку, то есть, через три месяца. А, если будут просрочки, то еще дольше. И не факт, что нарушение сроков по возврату валютной выручки вообще не станет основанием поставить на стоп процедуру возмещения НДС.

Источник на агрорынке говорит, что, возможно, с этой целью и писались новые правила - найти повод, чтобы не возмещать НДС, а это миллиарды.

Зерновые схемы: от налички до офшоров

Впрочем, власти заявляют, что цель совсем иная - борьба с зерновыми схемами, когда зерно покупается внутри страны на теневом рынке за наличку и без документов.

Для Украины "серое" зерно - вовсе не новость. Как отметил в одном из недавних интервью нардеп Ярослав Железняк, существует несколько схем.

Первая - так называемое "кэшевое зерно", когда урожай скупают за наличку.

При этом, как рассказывают нам сами аграрии, с начала войны такого зерна стал намного больше. Причем не только потому, что все хотят уйти в кэш и оптимизировать налоги. Одна из главных причин - массовая блокировка налоговых накладных, из-за которой деятельность компаний буквально блокируется. То есть, фактически, власти сами способствовали тенизации зернового рынка.

По словам Железняка, "черное" зерно - это часто зерно с коммунальных и государственных предприятий, где "почти все - за кэш".

Еще одна схема - серый экспорт. Неучтенное зерно волшебным образом обретает нужные экспортные документы (понятно, что не без помощи представителей контролирующих органов), при этом в партии товара с документами вывозятся и определенные объемы неучтенного зерна (которые почему-то пропускает таможня, хотя, казалось бы, есть несоответствие по весу). А правоохранительные органы и налоговая почему-то такие схемы "не замечают".

"Как работает этот рынок? Есть компания-экспортер, которая подает предварительную таможенную декларацию. Налоговая видит, что там все плохо, отправляет на отработку БЭБ, мол, друзья, проверяйте, потому что у компании нет ничего. Таможне дают три дня, чтобы провести осмотр, найти директора, спросить, где взяли зерно. БЭБ же имеет право проводить следственные действия. Но таможня по каким-то субъектам забывала провести проверку. Или передавала на БЭБ, а то уже ничего не делало. В большинстве случаев это превращалось на неправомочную выгоду для таможенников и БЭБ-овцев", - отметил Железняк.

Есть также схемы по валютной выручке и возмещению НДС. К примеру, деньги с продажи зерна перебрасывались на несколько фирм-прокладок, а затем - на офшоры, где и оседали. Причем нередко, пока шла переброска валюты, трейдеры умудрялись еще и возместить НДС.

На рынке ходят слухи, что в октябре президент Зеленский дал поручение найти дополнительные способы наполнения бюджета. И Нацбанк дал информацию, что значительная часть доходов от экспорта зерна якобы не возвращается в Украину, а внутри страны зерно покупают за наличку.

Получив эти данные, Зеленский распорядился срочно пресечь злоупотребления по экспорту зерна. И для этого остановить весь экспорт, в том числе, легальный (что и было сделано в Одессе, когда на три дня порты заблокировали - Ред.). А также разработать новый порядок экспорта зерна.

Но экспортеры подняли шум, начали подсчитывать убытки.

Украинская зерновая ассоциация заявила: "Каждый день задержки загруженных судов - это убытки на уровне 1-1,5 доллара на тонне продукции. Если взять, к примеру, судно Hardsize на 50 тысяч тонн, то потери для экспортера - 50-75 тысяч долларов в день, который экспортер вынужден выплачивать судовладельцу. Кроме того, растут затраты на страхование судов".

Поэтому, по итогу, решили ввести новый порядок экспорта, который, как писалось выше, может ударить по экспортерам (в том числе и легальным).

"По поводу борьбы с теневым оборотом зерна - тоже не все однозначно. Попытки происходили и ранее, но приводили лишь к тому, что рынок пытаются взять под контроль коррумпированные чиновники и силовики. Не исключено, что так будет и в этот раз", - говорит источник на аграрном рынке.

Как логистика съедает цены на зерно

Все описанные выше проблемы аграриев накладываются на падение мировых цен на зерновые, что сказывается и на закупочных ценах внутри Украины.

"В прифронтовых регионах - в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях - пшеницу у фермеров вообще скупают по 2 тысячи гривен. Это почти вдвое ниже, чем ее себестоимость, но селяне вынуждены отдавать, так как боятся закладывать на хранение из-за военных рисков, да и деньги нужны. Эти регионы фактически демпингуют, и из-за этого пшеница дешевеет в закупке и в целом по стране. Скажем, в Полтавской, Кировоградской, Киевской областях с поля ее берут по 2800-3000 гривен", - говорит Иван Томич.

По словам руководителя агрофирмы "Колос" (Киевская область) Леонида Центило, кукурузу у селян посредники тоже скупают за копейки - дают за тонну порядка 70 долларов.

При этом, скажем, ценник на пшеницу в Германии на 27 октября - 185-187 евро за тонну, в Италии - 185-195 евро.

Кукуруза в Германии стоит 190 евро, в портах Италии - 215-217 евро, в Китае за нее дают до 245 за тонну.

То есть аграрии не получают за свою продукцию даже половины ее рыночной стоимости.

Поэтому, несмотря на то, что в этом сезоне Украина собрала большой урожай зерна, селяне подсчитывают убытки.

По данным Минагрополитики, в этом году аграрии собрали около 77,5 млн тонн зерновых и масличных, что на 6% больше, чем в минувшем сезоне.

Прирост зафиксирован практически по всем культурам. Скажем, по пшенице - плюс 7% к прошлогодним объемам (21,6 млн), ячменю - 2% (5,7 млн тонн), кукурузе - 5% (28,5 млн тонн), сое - плюс 6%, (4,6 млн тонн), рапсу - 12% (4 млн тонн), подсолнечнику - 8% (13 млн тонн).

Но вот стоимость урожая по сравнению с прошлым годом (который тоже был убыточным), наоборот, упала. Например, если в 2022 году стоимость всего урожая пшеницы составляла 186,1 млрд гривен, то в этом году - 149,9 млрд. То же и по кукурузе: в минувшем сезоне - 255,1 млрд, в этом - 204,2 млрд. Урожай рапса "подешевел" с 73,7 млрд в 2022 году до 60,9 млрд в этом, подсолнечника - с 214,2 до 197,8 млрд.

Больше получить удалось только за сою: в прошлом году урожай стоил 68,9 млрд, в этом - 75,1 млрд. Но общую ситуацию это не спасло. По всему урожаю, стоимость которого в прошлом году оценивалась в 842,3 млрд гривен, в этом году сумма всего 721,7 млрд, или минус 14,3%, а это 121 млрд гривен.

Такой обвал ценника объясняется, в том числе, снижением мировых котировок на многие агрокультуры.

Мировые цены на зерно падают уже несколько месяцев подряд. К примеру, цены на пшеницу снизились до трехлетнего минимума - на Нью-Йоркской товарной бирже за зерно дают меньше чем до 6 долларов за бушель (160 долларов за тонну). С конца июля по октябрь пшеница подешевела на 20%. И это несмотря на временную остановку зернового коридора после выхода РФ из сделки. А с начала войны в Украине (когда ценники на пшеницу резко подскочили - до 13 долларов за бушель (353,6 долларов за тонну - Ред.) - они уже снизились более чем вдвое.

Как пишет Financial Times, трейдеры делают ставку на большие поставки зерна из России, которые, по их мнению, позволят удержать низкие ценники.

"Мы наблюдали значительное снижение цен на пшеницу в основном из-за России", - цитирует издание старшего товарного аналитика Rabobank Майкла Магдовица.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, в прошлом году Россия экспортировала 46 млн тонн пшеницы, в этом поставки составят порядка 47 млн тонн.



Активно экспортируют свою продукцию на мировой рынок и страны Южной Америки, неплохие прогнозы по урожаю и в США.

Затраты же на выращивание большинства культур в Украине, наоборот, увеличились, не говоря уже о сильно подорожавшей логистике.

"Весной по бюджету посевной сильно ударили удобрения, которые из-за рекордных цен на газ тогда были очень дорогими. Выросли цены также на семена и средства защиты растений. Поэтому вложения в каждый гектар оказались супер высокими. Например, по пшенице это 32 тысячи гривен на гектар. Чтобы сработать хотя бы в небольшую прибыль при нынешних закупочных ценах на зерно, нужно было получить урожай хотя бы 70 центнеров с гектара, а у большинства хозяйств - всего 50 центнеров", - говорит Леонид Центило.

Плюс к этому растут цены и на топливо.

По итогу, по официальным данным Минагрополитики, средняя урожайность пшеницы в этом сезоне составила 5,4 тонны с гектара, вложения 141 доллар на тонну, а ценник на пшеницу на элеваторе - 101 доллар. Получается, минус 41 доллар на каждой тонне пшеницы или минус порядка миллиарда долларов на урожае этой культуры.

По ячменю ситуация еще хуже. Урожайность составила 4,2 тонны с гектара, вложения - 153 доллара на тонну, а закупочная стоимость на элеваторе - всего 82 доллара. То есть убыток на каждой тонне - 71 доллар.

Минус по кукурузе, по подсчетам Минагрополитики - 58 долларов на тонне. Хотя, как говорит Центило, некоторым хозяйствам по этой культуре удалось выйти в плюс. Но только тем, кто собрал по 10 тонн с гектара (средняя урожайность по стране - 7,9 тонн).

"За счет того, что была сухая погода, удалось сэкономить на сушке, поэтому при сложении в гектар на уровне 25-30 тысяч гривен смогли получить выручку 40 тысяч гривен", - говорит Леонид Центило.

По подсолнечнику, как утверждают в профильном министерстве, общий минус по стране - 34 доллара с каждой тонны или 465,5 млн с вала. По рапсу - минус 5 долларов с тонны.

В плюсе получилась только соя - с каждой тонны прибыль составила 57 долларов.

Но если брать урожай-2023 в целом, результат просто катастрофический - убытков больше чем на 3,5 млрд долларов.

"Уже в прошлом году показатель EBITDA украинских агрокомпаний снизился, по сравнению с довоенным 2021 годом, более чем вчетверо - до уровня 207 долларов на гектар угодий, а рентабельность почти впятеро - с 91% до 19%. Но в этом году ситуация по итогам сезона будет еще хуже, так как продолжился рост цен на ресурсы, обвалилась закупочная стоимость и подорожала логистика", - говорит Забловский.

"Весной многие уже не посеются"

Леонид Центило говорит, что хозяйства выживают как могут.

"Проще тем, у кого есть и растениеводство, и скотоводство. Не нужно покупать дорогие корма, так как есть своя соя, при этом можно неплохо зарабатывать на молоке, оно продолжает дорожать, и средний ценник недавно поднялся еще на гривну - до 17 гривен за литр", - рассказывает Центило.

Но такая диверсификация есть лишь у немногих хозяйств.

"Небольшие фермерские хозяйства с земельным банком до 500 гектар - почти все в убытках. О минусах по итогам сезона отчиталось 92% опрошенных нами фермеров. За последние два года количество фермерских хозяйств в Украине уже уменьшилось на 40%, закрылось до 11 тысяч хозяйств. И, похоже, это процесс будет продолжаться. Некоторые, чтобы выжить, объединяются с соседними хозяйствами, другие сдают конкурентам свои земли в аренду, а сами вообще прекращают работу", - рассказывает Иван Томич.

Многие аграрии уже уменьшили площади под осеннюю посевную.

"Если ранее сеяли до 7 млн гектаров, то в этом году - 4 млн. А из-за неблагоприятной погоды нормальный всходы есть только на 3 млн га", - говорит Томич.

По его словам, весной количество "отказников", которые попросту не станут сеяться, может еще больше вырасти.

"Мы ждем, что закупочные цены на кукурузу, которую стал массово скупать Китай, хотя бы немного вырастут. Это позволит заработать на весеннюю посевную. Плюс - ожидаем продолжения кредитования со стороны государства. Если этого не будет, даже относительно стабильные хозяйства могут сократить площади под весеннюю посевную", - говорит нам Леонид Центило.

"Помните, как в конце 90-х у нас по весне оставались пустыми многие угодья - не на что, да и не зачем было сеять. Похоже, сейчас мы возвращаемся в эти смутные времена", - говорит Томич.