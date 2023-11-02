Украинско-польская граница, где и так выстраиваются огромные очереди, в ближайшие дни может стать вообще непроходной.

На 3 ноября намечены забастовки польских перевозчиков вблизи пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорогуск". Как ожидается, на каждом соберутся минимум по 200 водителей, которые подгонят до сотни фур.

Как сообщила Государственная пограничная служба, 3 ноября на границе с Польшей возможно усложнение движения, о чем украинских пограничников уведомили польские коллеги. Во время проведения протестов польские перевозчики "могут блокировать движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин- Дорогуск", "Рава-Русская-Хребенне" и "Краковец-Корчова". Осложнение движения может быть и на выезд и на въезд", предупреждает Госпогранслужба. Также в ведомстве отметили, что, по имеющимся у них данным, организаторы акций не планируют преграждать движение автобусам, транспортным средствам, перевозящим гуманитарные и быстро портящиеся грузы, а также легковым автомобилям.

Предварительно известно, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши". Активисты утверждают, что украинские перевозчики ломают не только польский, но и европейский рынок перевозок, где в последние годы активно зарабатывали поляки. То есть прямым текстом обвиняют украинских транспортников в демпинге.

Изначально польские перевозчики планировали куда более продолжительные акции. Например, в Раве-Русской на два месяца, Ягодине - на месяц. Но так как уже начались консультации по урегулированию конфликта на уровне министерств инфраструктуры обеих стран, статус забастовок решили изменить на предупредительный. Однако если забастовщики не увидят прогресса в переговорах, акции протеста продолжатся.

Скорее всего, так и будет. Польские перевозчики выдвинули целый список требований: от возврата разрешений для украинских компаний (их отменили еще в начале войны, а окончательно льготу закрепили после принятия "транспортного безвиза") до специальных очередей для фур с европейскими номерами и доступа к украинской системе "Шлях". В Минвосстановления уже назвали большинство этих требований нереальными.

"Переговоры пройдут, но не вижу особых возможностей для компромиссов. Как вы себе представляете отдельные очереди на границе для украинских и польских перевозчиков, причем, чтобы наши стояли сутками, а поляки проезжали за несколько часов? Или возврат разрешений для наших перевозчиков на поездки по ЕС? Это что, мы сами должны отказаться от "транспортного безвиза", которого так долго добивались? По "Шляху" это вообще бред. Это внутренняя система. Что там полякам делать?" — говорит наш источник в Кабмине.

По его словам, "нужно готовиться к дополнительным сложностям по поставкам", причем не только из Польши, но и из Германии, Франции, Прибалтики, откуда грузы также идут через Польшу. Могут сильно замедлиться как импорт (тут самым уязвимым является автомобильное топливо), так и экспорт (в частности, зерна).

Разбирались, почему польские перевозчики выходят на протесты и как это скажется на ситуации на границе и логистике.

Ультиматум с колес

В конце октября украинская Ассоциация международных перевозчиков получила письмо от нашего посольства в Польше. В нем транспортников предупредили о больших акциях протестов, готовящихся польскими перевозчиками. В частности, с 3 ноября этого года до 3 января 2024 года готовилась забастовка вблизи пункта пропуска "Рава-Русская- Хребенне", а с 3 ноября по 3 декабря - возле пункта "Ягодин- Дорогуск". Желающих участвовать в акции нескольких сотен водителей и машин достаточно, чтобы парализовать движение на пунктах пропуска.

Украинское посольство уже провело консультации с польским Мининфраструктуры, а генеральное консульство в Люблине - с Любельским воеводой Справкой. Тот встречался с забастовщиками, в результате чего удалось немного снизить накал страстей. Польские перевозчики согласились пока ограничиться однодневной предупредительной забастовкой в Рава-Русской и в Ягодине.

Но если их требования не выполнят, они грозятся вернуться к предыдущему плану, то есть бастовать Рава-Русской два месяца, а в Ягодине - месяц.

Отметим, что это уже не первая акция польских перевозчиков на границе с Украиной. В мае этого года был масштабный протест возле пункта пропуска "Дорогуск". Поляки требовали вернуть разрешения на въезд в Польшу для украинских компаний.

Тогда украинским властям пришлось пойти на уступки: они согласились отменить разрешения на въезд в нашу страну для всех польских перевозчиков, с какой бы страны ЕС они не везли грузы в Украину.

После этого конфликт был исчерпан, но, как оказалось, помирились ненадолго. И уже через полгода прежние договоренности фактически обнулились, а польские перевозчики снова выставили список требований к Украине.

В этот раз перечень "хотелок" уже намного шире, чем в мае. Требования следующие:

Возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков (при этом поляки не отказываются от льготного въезда в Украину, которого добились в мае)

Ужесточение условий въезда в ЕС для украинских перевозчиков по системе ЕКМТ (это специальное годовое разрешение, которое компании получают на конкурсе, главные требования - к автопарку, чтобы машины были не ниже уровня Евро-5 и Евро-6).

Отдельные очереди для на украинско-польской границе для машин на европейских номерах

Организация движения пустых фур через отдельные пункты пропуска

Отказ в регистрации в Польше компаний не из ЕС (в первую очередь, недопуск на европейский транспортный рынок украинского бизнеса)

Допуск польских перевозчиков в украинскую систему "Шлях".

Забирают хлеб у поляков

Почему польские перевозчики снова выходят на забастовки?

В "Укравтопроме" отметили, что главное, чем те недовольны, — это ужесточение конкуренции с украинскими транспортниками после либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

Украинские компании предлагают более низкие тарифы, чем польские. Поэтому их услугами активно пользуются не только польский и наш бизнес, но и компании из других стран ЕС. Ранее европейский транспортный рынок считался едва ли не вотчиной поляков. За последние годы они сумели увеличить свою долю в общеевропейских перевозках почти до 50%. Но с тех пор, как для украинских транспортников отменили разрешения на въезд в ЕС, ситуация резко изменилась. Например, в 2022 году, пока еще действовала разрешительная система, украинские перевозчики получили только около тысячи разовых разрешений, а в этом году совершили уже несколько тысяч рейсов, то есть объемы перевозок выросли в разы.

Как пояснил "Стране" вице-президент АСМАП Владимир Балин, наши транспортники действительно делают потенциальным заказчикам более выгодные предложения. В итоге снижают тарифы и поляки. Так, если раньше транспортировка товара одной фурой по маршруту Киев-Варшава стоила около 4 тысяч евро, то сейчас - тысяча, то есть за год ценник обвалился вчетверо.

По словам Балина, предлагать низкие цены наши перевозчики могут потому, что "ниже расходы на персонал" и не такая высокая маржа, как у поляков.

Наш источник в Кабмине также признает, что проблема есть, и она не только в ценах. С начала войны резко выросли объемы грузов, которые идут через автомобильные пограничные переходы. Это, в первую очередь, экспорт зерна, импорт топлива, продуктов питания, ввоз гуманитарки и др. И основную массу заказов получают украинские перевозчики.

"Если бы сохранилась разрешительная система, поляки могли бы перехватывать основные потоки и зарабатывали на нашем рынке огромные деньги. Именно это их раздражает больше всего: видят огромный куш, но не могут к нему подступиться. Рассказы о том, что наши компании ломают европейский рынок, мягко говоря, преувеличены. Да, есть каботажные перевозки по Польше, но объемы там не такие большие. И наши водители уж точно не наводнили Испанию или Италию", — отмечает наш источник.

По словам Балина, если раньше на украинском рынке польские перевозчики контролировали 35% грузов, то сейчас их доля упала до 10%.

В то же время, как говорит наш источник в Кабмине, забастовки польских перевозчиков — это послание не только украинским властям (которые получили список требований от поляков), но и польским.

"В Польше после выборов происходит транзит власти, управляемость на многих уровнях снизилась. Кроме того, партия "Порядок и справедливость", которая долгое время имела безоговорочное большинство, сейчас будет вынуждена договариваться с оппозицией и напоследок пытается оставить проблему перевозчиков новому правительству, раскачивая ситуацию. Отсюда и абсолютно фантастические требования, которые польским перевозчикам явно кто-то подсказал", — говорит наш источник.

Зачем полякам в украинский "Шлях"

Вернемся к требованиям польских перевозчиков.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в комментариях агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что большинство из них нереалистичные.

"Нереалистичным является требование вернуться к системе выдачи разрешений для работы в Евросоюзе украинским перевозчикам. Между Украиной и ЕС есть договоренность, согласно которой украинские перевозчики ездят без разрешений в страны Евросоюза. Соглашение о либерализации грузовых перевозок, по которому это происходит, действует до июня 2024 года", - отметил Деркач.

Он также добавил, что отменить либерализацию и вернуть разрешения для украинских перевозчиков на уровне польского правительства просто невозможно.

Деркач считает странным и требрвание ужесточить правила перевозок по ЕКМТ, так как эти правила одинаковы для всех стран - участниц этой системы (а Украина также ею является). Согласно этим правилам, возить грузы в ЕС могут компании, у которых автопарк не ниже уровня Евро-5 и Евро-6, между ними делят квоты на перевозки на специальных конкурсах. И украинские компании в них тоже участвуют.

То же самое касается требования раздельных очередей.

"На границе у нас нет отдельной очереди для украинских водителей, едут все, кто зарегистрировался. Через территорию Украины ездят также перевозчики из Турции и других стран. Если открыть отдельную очередь (для авто на европейских номерах, как требуют поляки - Ред.), то всем остальным придется ждать, пока проедут машины на номерах ЕС. Но ведь ни в одной стране Евросоюза нет отдельных очередей для украинских грузовиков", — отметил Деркач.

Касательно требования об отдельном пропускном пункте для порожняка Деркач сказал, что уже сейчас пустые фуры отдельно идут через Устилуг и Нижанковичи, а открывать дополнительные пункты Украине невыгодно, так как страна заинтересована в том, чтобы как можно больше пропускных пунктов работало на проезд загруженных, а не пустых автомобилей.

Но, пожалуй, самое большое удивление в Украине вызвало требование поляков открыть им доступ к системе "Шлях".

"Позиция украинской стороны такова. "Шлях" — это внутренняя система, доступ к которой ограничен даже внутри страны. Для расширения круга субъектов, которые имеют право на такой доступ, понадобится отдельное решение правительства, а также отдельное обеспечение по линии возможных кибергуроз и несанкционированного доступа", — сказал нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, который состоит в правительственной рабочей группе, занимающейся решением конфликта с польскими перевозчиками.

Действительно, а зачем полякам в украинский "Шлях"? Владимир Балин считает, что доступ им нужен для понимания "объемов катастрофы": сколько реально перевозчиков работает на международных маршрутах и о каких объемах может идти речь. Плюс ищут каналы для переманивания украинских водителей, которых за последнее время к польским транспортникам уже и так ушло больше тысячи.

Наш источник в Кабмине говорит, что польские транспортные компании в любом случае не смогут бронировать водителей от мобилизации, поэтому им удастся заполучить "только нарушителей, которые выедут из Украины и не будут сюда заезжать".

Могут начаться перебои с топливом и продуктами питания

Источник "Страны" в Кабмине отметил, что большинство требований польских перевозчиков явно завышены, и достичь компромисса по ним в ближайшее время вряд ли удастся. Поэтому, по его словам, стоит готовиться к сложностям с экспортом и импортом через польскую границу.

"Мы от этого маршрута очень сильно зависим, это ворота не только в Польшу, но и Германию, и Францию. С учетом перебоев в работе зернового коридора через одесские порты через Польшу идет большой транзит зерна на Гданьск и Гдыню. Поляки это понимают, поэтому поднимают ставки до небес. Не исключено, что нам придется пускать часть грузов в обход через Венгрию и Словакию, хотя это и большой крюк, который сильно удорожает логистику. Зерно можем перенаправить на румынскую Констанцу, но там могут быть проблемы с транзитом через Молдавию, где ограничена пропускная способность автомобильного транспорта. Кроме того, объезжать Польшу нашим перевозчикам будет нелегко, так как придется ехать через Закарпатскую область и пересекать Карпаты. Большая доля трафика переместится на три трассы: Львов-Мукачево-Чоп, Львов-Ужгород и Львов-Ивано-Франковск-Рахов-Мукачево. Они и так довольно загружены, а дополнительные потоки могут спровоцировать огромные пробки", - говорит наш источник в Кабмине.

По его словам, могут возникнуть перебои с поставками в страну импортной продукции, в частности, автомобильного топлива и продуктов питания.