Украина обратилась с дипломатической нотой к Польше, прося не допустить блокирование польскими перевозчиками общей границы.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии "Укринформу" намерений польских перевозчиков начать с 3 ноября блокаду польско-украинской границы.

Вчера стало известно, что польские перевозчики угрожают перекрыть польско-украинскую границу до конца года. Они планируют собраться 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчёва-Краковец в 10:00, причем забастовка уже согласована с местными властями.

Причина недовольства перевозчиков – конкуренция со стороны украинцев после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, отдельные очереди для авто на еврономерах и для пустых фур и т.д.

Как отметил украинский дипломат, блокирование польскими перевозчиками движения товаров или любое его ограничение нанесет ущерб интересам Украины и Польши, а в условиях войны и нагрузки на пункты пропуска такие действия неуместны.

"Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы. Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины", – подчеркнул Зварыч.

В начале октября стало известно, что с 2024 года Польша может отменить социальные выплаты для украинцев.

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