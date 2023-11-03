Польские перевозчики перенесли начало блокады движения грузового транспорта вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе Корчева-Краковец, Хребенне-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин с 3 на 6 ноября.

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" заявил сопредседатель блокады, организатор протеста вблизи пункта пропуска Корчова-Краковец Томаш Борковский.



"Блокада начинается с 12 часов (13 часов по киевскому времени - Ред.) 6 ноября", - анонсировал Борковский, добавив, что она одновременно стартует в трех местах вблизи границы с Украиной.



По его словам, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.



Он также сказал, что участники акции будут блокировать проезд грузовых автомобилей, но пропустят гуманитарную и военную помощь для Украины.

Напомним, в конце октября стало известно, что польские перевозчики угрожают перекрыть польско-украинскую границу до конца года. Тогда сообщалось, что они планируют собраться 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчёва-Краковец в 10:00, причем забастовка уже согласована с местными властями. Украина обратилась с дипломатической нотой к Польше, прося не допустить блокирование польскими перевозчиками общей границы.



Мы подробно разбирали, почему поляки хотят блокировать границу и какие требования выдвигают.