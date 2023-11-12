Украинско-польская граница остается заблокированной. Ожидалось, что польские перевозчики приостановят забастовку с 10 ноября, но этого не произошло.

"Накануне начались переговоры активистов с представителями Мининфраструктуры Польши и Люблинского воеводства. Но в итоге границу так и не разблокировали, переговоры сорвались", - рассказал "Стране" глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Как сообщает польское издание RMF 24, польские перевозчики по-прежнему протестуют и пока не ожидается, что они закончат акцию. Ситуация на границе тем временем ухудшается.

Очередь в Дорогуске увеличилась с 39 до 50 часов, и в ней скопилось около 900 грузовиков. В Хребенном время ожидания составляет 130 часов, в очереди около 1300 машин. Все это - на въезд в Украину, то есть машины с импортов или пустые фуры, которые возвращаются с экспортных рейсов.

Что касается выезда из Украины, то, по данным "Укртрансбезопасности", в е-очереди на пропускном пункте Ягодин-Дорогуск на 10 ноября было 4836 машин, а за сутки проехало всего 29 фур. Такими темпами очередь "рассосется" за 166 дней, если не будет новых машин. На пункте Рава Русская-Хребенное очередь из 1370 грузовых авто, за сутки проехало всего 20 фур (68 дней).

Лучше всего обстоят дела на пункте Краковец-Корчова, который за сутки прошло 256 машин при общей очереди около 2,2 тысяч фур.

Между тем некоторые украинские перевозчики уже начали ехать в обход польских границ.

"Едем, в частности, через Румынию и Венгрию, это большой крюк, но все равно выгоднее, чем стоять в очереди и ждать с моря погоды", - рассказал нам глава ассоциации международных экспедиторов и владелец транспортной компании Виктор Берестенко.

О массовом перенаправлении фур на другие пропускные пункты рассказывает и Владимир Балин.

"Сегодня поехали через Румынию импортеры скоропортящихся продуктов. Для многих это двойной километраж, но через пропускные пункты на польской границе они не могут проехать. Хотя в теории забастовщики пропускают такие товары, фуры физически не могут прорваться через очереди, которые уже достигают 50-60 километров. Такая возможность есть разве что на Краковце, где работает накопитель, но не могут все машины идти только через один пропускной пункт", - отметил Балин.

По его словам, начавшийся объезд через другие границы уже увеличил очереди и на пропускных пунктах на границе с Румынией.

"На Сирете растет очередь на въезд в Украину. Там идет реконструкция, пропускная способность снижена с 300 до 220 машин в сутки, так что постепенно увеличивается время ожиданиях в очередях.

Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", - рассказал Балин.

Он прогнозирует проблемы и для импорта, и для экспорта, что чревато перебоями в поставках товаров, их подорожанием и огромными убытками как для перевозчиков и их заказчиков, так и для украинской экономики в целом.

"Через польскую границу сейчас идет до 50% всего товаропотока. Из реальных альтернатив - разве что восстановление контейнерных морских перевозок, что позволит уменьшить нагрузку на сухопутную границу на 50 тысяч фур в год. Но и там есть свои сложности", - отметил Берестенко.

Разбирались, как меняется ситуация на границе и какие будут последствия для внешней торговли, а также грозит ли украинцам дефицит товаров и их подорожание.

"Это как если бы таксисты блокировали Киевский ж/д вокзал"

Как пишет польское издание RMF 24, переговоры протестующих перевозчиков с властями провалились. Они шли три часа, но по итогу - нулевой результат.

Основное требование перевозчиков - возврат разрешительной системы для украинских транспортников, польские власти выполнить не могут, так как эту систему отменили власти Евросоюза. Госсекретарь Рафал Вебер, как сообщает RMF 24, сказал, что восстановление разрешений для украинских перевозчиков находится вне досягаемости польского правительства - этого нужно добиваться в Брюсселе. Чтобы запустить пересмотр "безвиза" для украинских грузов, польская сторона пытается заручиться поддержкой других стран, в частности, Словакии, Венгрии, Румынии и Балтии, чтобы было "как с зерном", пишет RMF 24. То есть поляки собирают пул лоббистов, рассчитывая, что таким образом Еврокомиссия разрешит им устанавливать свои правила для украинских перевозчиков, что сработало в ситуации с ограничениями для экспорта украинской агропродукции в несколько восточноевропейских стран.

Что касается Украины, то, как сообщил "Стране" источник в правительстве, Минвосстановления попросило польских коллег официально изложить требования, и те "пообещали прислать письмо".

В целом, ситуация, по словам Берестенко, "очень некрасивая".

"Собралась группа польских перевозчиков, среди которых, кстати, есть и украинцы, которые выехали в соседнюю страну, и открыли там бизнес. Теперь они хотят, чтобы наши транспортники не сбивали им цены, а Украина открыла доступ к системе "Шлях", чтобы они еще и наших водителей могли нанимать. Это как если бы таксисты перекрыли центральный ж/д вокзал, требуя выгнать "чужаков" и возить пассажиров по тысяче гривен вместо 200-300", - возмущается Берестенко.

Очереди растут, у водителей заканчиваются еда и топливо

Между тем, ситуация на границе продолжает ухудшаться.

Как пишет RMF 24, очередь на выезд из Польши (и, соответственно, въезд в Украину - Ред.) в Дорогуске увеличилась с 39 до 50 часов, и в ней скопилось около 900 грузовиков. В Хребенном время ожидания составляет 130 часов, в очереди около 1300 машин.

Забастовщики пропускают не больше одной машины в час, сообщает издание.

С украинской стороны (то есть на выезд из Украины) очереди еще больше.

По данным "Укртранбезопасности", в е-очереди на пропускном пункте Ягодин-Дорогуск на 10 ноября было 4836 машин, а за сутки проехало всего 29 фур. На пункте Рава Русская-Хребенное очередь из 1370 машин, за сутки проехало всего 20 фур. То есть эти пропускные пункты фактически заблокированы.

Лучше всего обстоят дела на пункте Краковец-Корчова, который за сутки прошло 256 машин при общей очереди около 2,2 тысяч фур. Но пропускают в основном гуманитарку, топливо и скоропортящиеся товары. Грузовики с другой продукцией просто стоят.

"У водителей уже проблемы с водой и едой, мы сегодня этот вопрос решили. Плюс заканчивается топливо, собираем заявки кому сколько нужно. Уже нужно думать о вывозе водителей, они же не могут жить в фурах неделями, есть, в конце концов, бытовые и гигиенические потребности, обеспечить которые в очередях просто нереально. Но если начнем вывозить водителей, возникает вопрос парковки множества машин. То есть ситуация крайне сложная", - рассказал нам Балин.

Пускают фуры в объезд

Многие перевозчики, особенно те, кто сейчас едет из Европы в Украину, уже начали пускать фуры в объезд, через другие пропускные пункты, не охваченные забастовками - на границе как с Польшей, так и с другими европейскими странами. И это уже привело к увеличению там очередей.

По данным RMF 24, выросла очередь на Медике (пропускной пункт Шегини-Медика, который официально забастовками не охвачен), время простоя в очередях увеличилось за сутки с 65 до 109 часов. Очередь растянулась на 50 километров и идет от кольцевой дороги на Ярослав.

Берестенко рассказывает, что пустил несколько десятков фур своей компании через Румынию и Венгрию. Это большой крюк, но другого выхода на сегодня нет, говорит Берестенко.

По информации Балина, через Румынию и Венгрию массово поехали фуры со скоропортящейся продукцией. Стоять в очередях на польской границе они не могут - товар попросту испортится, и его можно будет выбросить. Поэтому готовы объезжать, хотя нередко это двойной километраж, пояснил Балин.

Из-за объездов, по его словам, начали расти очереди на других участках границы, где никаких забастовок нет. В частности, увеличиваются очереди на румынском Сирете на въезд в Украину.

"Большой наплыв фур плюс реконструкция пропускного пункта с румынской стороны, которая снизила пропускную способность с 300 до 220 машин", - пояснил он.

Что касается ситуации на границе с Румынией и Венгрией с украинской стороны, то, по данным "Укртрансбезопасности", 10 ноября на пропускном пункте на границе с Румынией Порубное-Сирет в очереди стояло 2805 фур, за сутки проехало 259 авто - это практически столько же, как и до забастовки польских перевозчиков. Например, 6 ноября в очереди было 2881 фур, за сутки проехало 234 авто.

На пропускном пункте Ужгород-Више Немецьке (граница со Словакией) 6 ноября была очередь из 1489 авто, за сутки проехало 128. 10 ноября очередь увеличилась, но не критично - до 1668 машин, а проехало границу меньше фур - 112. То есть время ожидания в очередях растет.

Похожая ситуация на пункте Чоп-Захонь (граница с Венгрией). 6 ноября в очереди было 2585 машин, за сутки проехало 242 фуры. 10 ноября в очереди уже почти 2700 фур, а за сутки прошло границу 219 машин.

Но в любом случае, чем больше перевозчиков станут выбирать объездные маршруты (а если забастовки польских перевозчиков не закончатся в ближайшие дни, то, скорее всего, так оно и будет), тем длиннее станут очереди на других участках границы.

"Граница может стать фактически непроездной, причем везде. Единственный выход - восстанавливать контейнерные перевозки по морю, на которые можно перебросить грузы из Турции и Болгарии, а также других стран. Это позволило бы уменьшить нагрузку на сухопутную границу на 50 тысяч фур в год. Но нужно содействие властей", - говорит Берестенко.

Кроме того, с морскими перевозками из украинских портов есть большие проблемы с безопасностью, так как по этому маршруту переодически наносят удары россияне. Также они активно минируют акваторию. Недавно, напомним, был удар по судну под флагом Либерии, которое стояло в порту Южный.

Удар по торговле, дефицит и подорожание

Ситуацию на границе эксперты называют "угрожающей".

"Через польскую границу идет до 50% всего украинского импорта и экспорта, поэтому будут серьезные последствия", - говорит Берестенко.

По его словам, уже начинает еще больше дорожать логистика.

"Каждые сутки простоя - это плюс 150 евро на фуре к ценнику. Понятно, что часть расходов перевозчики попытаются покрыть за свой счет, но среднестатистические рейс подорожает на 300-500 евро с фуры", - рассказал Берестенко.

И это при том, что цены на перевозки уже и так бьют рекорды. Скажем, доставка из Литвы в Украину за последние несколько месяцев подорожала с 1300 до 3000 евро за фуру, а с учетом польских забастовок будет стоить до 3,5 тысяч. Доставка из Бельгии вместо 2,5 тысяч стоит 4 тысячи, а будет 4,5 тысяч.

Понятно, что эти затраты напрямую лягут в стоимость товара. Львовские оптовики, торгующие продуктами питания и напитками из Италии и Польши уже предупреждают, что все новые поставки подорожают в среднем до 10%. Поэтому предлагают клиентам покупать товары со складов в Украине прямо сейчас, "пока есть по старым ценам". Об этом "Стране" рассказал киевский предприниматель Руслан, имеющий несколько торговых точек на Житнем и Столичном рынках.

Руководитель агентства А-95 Сергей Куюн говорит, что в октябре через польскую границу к нам заехало 36% от общего импорта пропан-бутана, 18% бензина и 16% дизеля. И если по бензину из-за блокировки границы проблем не будет, по дизелю "приятного мало, но прорвемся", то по сжиженному газу может быть "грустно". Автогаз и так подорожал за последний месяц на 20% - до 31,5 гривен, и очереди на границах (еще до забастовок, из-за увеличения агроэкспорта) сыграли тут не последнюю роль.

Чтобы привезти прежние объемы нужно больше машин (так как оборачиваемость транспорта снизилась из-за очередей), а "лишнего" транспорта просто нет. Поэтому замедляется логистика и возможны перебои с поставками и дальнейший рост цен.

Глава Федерации работодателей Украины и совладелец Костопольского завода стеклоизделий Дмитрий Олейник отмечает, что логистика дорожает в 2,5 раза, а это плюс 7-8% к себестоимости продукции.

Кроме того, ноябрь-декабрь - это время заключения договоров на следующий год. И уже сегодня европейские компании задаются вопросом, стоит ли продлевать контракт, если к уже существующим рискам военного времени в Украине добавляется еще и логистический. Как отметил Олейник, некоторые контрагенты уже сокращают объемы заказов и пытаются заместить украинскую продукцию, например, польской.

В компании Modern-Expo (производство и экспорт торгового оборудования) отметили, что в очередях сейчас стоит 53 их фуры, и они уже неделю не могут поставить 16 контейнеров клиентам на Ближний Восток.

"Мы уже получаем жалобы от наших дилеров и клиентов. Пришли гневные письма из Великобритании и Арабских Эмиратов", - говорит руководитель отдела логистики Василий Маркевич.

В Федерации работодателей отметили, что многие украинские компании рискуют потерять часть контрактов, что вынудит их сокращать производство.

Что касается зерна, то, как отметили в Spike Brokers, в связи с забастовками экспортеры увеличивают перевалку через Румынию, Венгрию и Словакию. Но при этом через польские границы все равно проходит больше всего агропродукции - около 250 фур, тогда как, например, через румынскую границу 167 авто. Но так как митингующие зерно более-менее пропускают, пока угроз для экспорта нет.

Тем не менее, "каждый день блокировки ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе - это существенное повышение стоимости логистики для наших импортеров и экспортеров, что приведет к повышению цен на товары на 7-10%. Но дело не только в ценниках. Есть риски срыва многих контрактов, украинская продукция таким образом выдавливается не только с европейского, но и с мировых рынков", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.