Очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза, а среднее время ожидания для более чем половины перевозчиков - до 10-15 дней. Из-за этих очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза.

Об этом заявляет Федерация работодателей Украины.

В итоге стоимость доставки из Украины в Европу почти втрое дороже, чем туда же из Китая и почти та же по времени.

"Фрахт из портов Китая в Европу стоит 600-800 долларов за контейнер со сроком поставки до 30 дней, а стоимость доставки из Украины в Европу почти втрое дороже и почти не отличается по времени ожидания. Украинская продукция теряет конкурентоспособность", - говорится в заявлении ФРУ.

По данным организации, основная проблема в некорректной работе системы "еЧерга".

Ранее польские перевозчики угрожали перекрыть границу с Украиной до конца года. Посол Украины просит не делать этого.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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