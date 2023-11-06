Таможенная служба Украины предупредила, что блокада польскими перевозчиками погранпункта Ягодин-Дорохуск на украино-польской границе продлится до 3 декабря.

Сообщается, что блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене" началось сегодня днем.

По "Ягодину" польская сторона сообщает, что протестующие будут совершать пропуск по одному транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также будет осуществляться пропуск автобусов, транспортных средств с гуманитарной помощью, скоропортящимися товарами, живыми животными, а также опасных грузов (цистерн с топливом) в обоих направлениях.

В "Раве-Русской" происходит блокировка движения грузового транспорта перед заездом на грузовое направление. Движение частично заблокировано и транспортным средствам, следующим на въезд в Украину из Польши.

В "Краковце" около 10 грузовых автомобилей перекрыли движение на въезд на грузовое направление. Накопления грузовиков пока не наблюдается, легковые автомобили беспрепятственно заезжают в пункт пропуска "Корчевая".

Напомним, что сегодня польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной.

После этого украинский посол прокомментировал блокаду границы польскими перевозчиками.