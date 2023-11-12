В субботу, 11 ноября, украинский водитель умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Это произошло в Польше на парковке города Хелм.

Об этом сообщил замминистра развития громад и территорий Сергей Деркач.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам", – отметил Деркач.

Он сообщил, что 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.

После того как польские дальнобойщики начали блокировать украинские пункты пропуска, очереди на границе для фур растянулись на несколько дней.

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение грузовых автомобилей на границе с Украиной.

Ранее мы рассказывали, почему польские перевозчики грозятся заблокировать границу с Украиной. Предварительно сообщалось, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши".