В связи с забастовкой польских перевозчиков на границе образовались длинные очереди из фур, которые, судя по видео, на разных пунктах пропусков растянулись до 60 километров.

Видео текущей ситуации на границе с Польшей украинские дальнобойщики публикуют в Тик-Ток.

На кадрах можно увидеть вереницы грузовых автомобилей, растянувшиеся по дороге на сколько хватает глаз. В одном из роликов автор прикрепил текст, где сказано, что протяженность пробки на польской границе составляет 30 километров.

На роликах присутствует ненормативная лексика.

Напомним, недавно из-за забастовки польских водителей в очереди на границе умер украинский дальнобойщик. Сообщили, что окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам.

Как мы сообщали, переговоры с польскими перевозчиками о разблокировке границы успеха не имели. В частности польский перевозчик Томаш Борковский заявил, что бастующие "не услышали никаких предложений, связанных со своими требованиями".