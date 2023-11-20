Польские перевозчики на границе с Украиной блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом, несмотря на заявления об обратном.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач на своей странице в Фейсбуке после поездки на границу.

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ждем ответа, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - пишет он.

На пунктах пропуска в очередях стоят по 500-1200 фур. По словам Деркача, их блокируют "не более 15 протестующих".

Напомним, накануне сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями создало штаб помощи украинским водителям, которые заблокированы на границе с Польшей. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Между тем польские перевозчики грозятся заблокировать еще один пункт пропуска для украинских фур - "Шегини – Медика".

Мы разбирались в отдельном материале, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.