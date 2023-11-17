Польские перевозчики грозятся заблокировать еще один пункт пропуска для украинских фур - "Шегини – Медика".

Об этом сообщили представители польских автоперевозчиков, передает AFP.

Ранее Еврокомиссия пригрозила начать "карательную процедуру" против Польши, если она не решит вопрос блокады.

О том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике, мы писали ранее в отдельном материале.

Напомним, что польские перевозчики блокируют три пункта пропускан а польско-украинской границе с 6 ноября.

Также мы писали о том, что цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли в три раза из-за блокады границы.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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