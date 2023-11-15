На польско-украинской границе происходят конфликты между украинскими и польскими перевозчиками, которые устроили блокаду.

В сети появилось видео такого конфликта.

Украинец требует пропустить его домой, поляки придираются, якобы он говорит на русском и не воюет. Хотя мужчина говорит на украинском.

Украинец спрашивает их, проспонсировала ли РФ их акцию.

Напомним, польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украинско-польской границе, требуя вернуть разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей фур, отмененные с началом войны.

Как мы сообщали, из-за блокады польскими перевозчиками украинской границы цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли в три раза. Сообщается, что подняли не сами перевозчики, а грузоотправители, чтобы привлекать компании к перевозкам.

На границе образовались длинные очереди из фур, которые, судя по видео, на разных пунктах пропусков растянулись до 60 километров.

Ранее таможенная служба Украины предупредила, что блокада польскими перевозчиками погранпункта Ягодин-Дорохуск на украино-польской границе продлится до 3 декабря.

Также мы писали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.