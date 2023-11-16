Еврокомиссия (ЕК) угрожает начать "карательную процедуру" против Польши, если власти страны не решат вопрос блокады перевозчиков на пограничных переходах с Украиной.

Передает RMF FM.

В Еврокомиссии заявили, что Варшава "обязана" восстановить грузопоток товаров из Украины согласно законодательству ЕС.

"Некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все, чтобы решить проблему и прекратить протесты польских перевозчиков. Брюссель явно теряет терпение", - пишет издание.

ЕК отказалась подробнее комментировать ситуацию, сославшись на продолжающиеся переговоры.

Ранее мы сообщали, что словацкие перевозчики угрожают присоединиться к польской блокаде украинских грузовиков. Водители из Словакии поддержали польских коллег после того, как в ночь на 12 ноября из-за увеличения грузопотока было ограничено движение грузового транспорта на восточной границе Словакии. Пробки там образовались перед несколькими пунктами пропуска. Украинцы стоят колоннами по несколько дней.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) требует от Еврокомиссии вернуть выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.

Между тем на польско-украинской границе происходят конфликты с участием украинских и польских перевозчиков, которые устроили блокаду. В сети появилось видео такого конфликта.