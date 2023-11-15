Словацкие перевозчики угрожают присоединиться к польской блокаде украинских грузовиков.

Об этом пишет издание "Захид.нет".

Водители из Словакии поддержали польских коллег после того, как в ночь на 12 ноября из-за увеличения грузопотока было ограничено движение грузового транспорта на восточной границе Словакии. Пробки там образовались перед несколькими пунктами пропуска. Украинцы стоят колоннами по несколько дней.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) требует от Еврокомиссии вернуть выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.

"Если Европейская транспортная комиссия этого не сделает, то UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков на границе и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны", - сказал представитель UNAS.

По подсчетам словаков, за последние полтора года войны трафик украинских грузовиков вырос примерно на 600-800%, когда из-за блокады украинских морских портов Брюссель отменил разрешительное требование для украинцев.

Словаки говорят, что это создает условия для многочисленных нарушений: нелегальных пересадок, технической халатности транспортных средств и мошенничества с тахографами.

Ранее мы сообщали, что на польско-украинской границе происходят конфликты между украинскими и польскими перевозчиками, которые устроили блокаду.

Также мы публиковали видео огромной очереди из фур на границе Украины и Польши.