Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями создало штаб помощи украинским водителям, которые заблокированы на границе с Польшей. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Фейсбуке.

"Украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской - более 10 км, в сторону Краковца - более 16 км", – говорится в сообщении министра.

По словам Кубракова, на каждом из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает потребности и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия "Укртрансбезопасности": +38 (067) 120 0483. Добавляется, что потребности можно указать и через гугл-форму.

Сейчас на границе работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

"Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если будет возникать такая необходимость. Штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет разблокирована, а стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена", – добавил Кубраков.

Напомним, очереди дальнобойщиков на границе с Польшей растянулись на десятки километров.

А на днях в Польше перед пунктом пропуска умер украинский водитель грузовика.

Тем временем польские перевозчики грозятся заблокировать еще один пункт пропуска для украинских фур - "Шегини – Медика".

Мы разбирались в отдельном материале, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.