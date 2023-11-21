Украинские перевозчики устроили свой митинг на границе с Польшей.

Об этом сообщает Суспильне Львов.

Митинг стартовал в 10.30. Событие организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители.

Они вывесили баннеры на фурах, стоящих на пункте пропуска "Краковец - Корчова", требуя от поляков снять блокаду.

Перевозчики разместили на грузовиках плакаты: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Настоящее братство - это не дискриминация", "Вместе сильнее", а также "Потеряет Украина - будет терять Польша" на украинском и английском языках.

Участники протеста намерены митинговать до вечера.

Еще видео акции протеста украинских перевозчиков на границе с Польшей.

Ранее сообщали, что пробки из фур на границе со стороны Польши растянулись на 53 километра. В электронной очереди на пересечение этого пункта пропуска с украинской стороны находится около 2500 фур.

При этом польские перевозчики блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасными грузами на границе с Украиной. На пунктах пропуска в очередях стоят по 500-1200 фур. По словам Деркача, их блокируют "не более 15 протестующих".