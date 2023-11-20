К забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной грозят присоединиться фермеры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка" в четверг, сообщил Лукаш Мартын, один из ее организаторов.

Члены Международного союза автомобильного транспорта, отраслевой группы из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение о либерализации перевозок с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

Во время войны ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить товары без получения разрешений для облегчения и ускорения потока грузов.

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Напомним, сегодня заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что польские перевозчики на границе с Украиной блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом, несмотря на заявления об обратном.

А в соцсети ТикТок появляются видео украинских дальнобойщиков, на которых они топят снег и готовят еду буквально на газовых горелках рядом с фурами.