Польские фермеры присоединятся к забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной - Bloomberg
К забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной грозят присоединиться фермеры.
Об этом сообщает Bloomberg.
Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка" в четверг, сообщил Лукаш Мартын, один из ее организаторов.
Члены Международного союза автомобильного транспорта, отраслевой группы из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение о либерализации перевозок с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.
Во время войны ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить товары без получения разрешений для облегчения и ускорения потока грузов.
На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.
Напомним, сегодня заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что польские перевозчики на границе с Украиной блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом, несмотря на заявления об обратном.
А в соцсети ТикТок появляются видео украинских дальнобойщиков, на которых они топят снег и готовят еду буквально на газовых горелках рядом с фурами.