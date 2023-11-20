В соцсети ТикТок появляются новые видео актуальной ситуации на границе с Польшей, которые публикуют украинские дальнобойщики.

Можно заметить, что очереди из фур остаются прежними и протягиваются на несколько десятков километров. Сами же дальнобойщики признаются, что из-за забастовки польских перевозчиков им приходится стоять на границе несколько суток - на одном из видео дальнобойщик сообщает, что смог пересечь границу только спустя шесть суток.

Кроме того, водители фур рассказывают, что, стоя в очереди на границе, переживают смену погоды, ведь недавно в некоторых регионах Украины пошел снег и начались заморозки. Некоторые дальнобойщики топят снег или собирают воду во время дождя, чтобы была возможность хотя бы помыть руки.

Также на кадрах можно заметить, что некоторые водители готовят еду буквально на газовых горелках рядом с фурами.

При этом, как сообщают комментаторы, длинные очереди касаются только фур и грузовиков - на легковых машинах пересечь границу можно достаточно быстро.

Ранее мы писали, что Украина создала штаб помощи водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Напомним, очереди дальнобойщиков на границе с Польшей растянулись на десятки километров.

А на днях в Польше перед пунктом пропуска умер украинский водитель грузовика.

Мы разбирались в отдельном материале, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.