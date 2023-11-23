Ночью 23 ноября на границе с Польшей, которую блокируют польские перевозчики, умер еще один украинский водитель - второй с начала блокады.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в эфире "Суспильного".

"Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", - сказал Балин.

Напомним, недавно украинские дальнобойщики показали видео с заблокированной польской границы, как они готовят еду рядом с фурами на газовых горелках. Также некоторые дальнобойщики топят снег или собирают воду во время дождя, чтобы была возможность хотя бы помыть руки.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями создало штаб помощи украинским водителям, которые заблокированы на границе с Польшей. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.